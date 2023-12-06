Текслер предложил Моисеева на должность первого зампреда Заксобрания Челябинской области

Сообщается, что это произошло в рамках XXXIX конференции регионального отделения ВПП «Единая Россия».
Текслер назвал 2024 год очень важным для Челябинской области и всей страны. Он отметил, что предстоящие выборы президента России являются ключевыми в условиях геополитического противостояния.
«Каждый из нас должен не только выполнять повседневные обязанности, но и гарантировать успешное выполнение общих партийных и государственных задач», — сказал губернатор.
Он добавил, что необходимо уделить особое внимание безопасности выборов в условиях противостояния России и коллективного Запада: «Противник будет использовать все доступные средства для срыва или разбалансировки избирательного процесса. Партия должна внести свой вклад в обеспечение безопасности процедуры выборов в регионе».