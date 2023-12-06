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6 декабря, источник: dostup1.ru

Текслер предложил Моисеева на должность первого зампреда Заксобрания Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер представил кандидатуру Дениса Моисеева для избрания на должность первого заместителя председателя Законодательного Собрания Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что это произошло в рамках XXXIX конференции регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Текслер назвал 2024 год очень важным для Челябинской области и всей страны. Он отметил, что предстоящие выборы президента России являются ключевыми в условиях геополитического противостояния.

«Каждый из нас должен не только выполнять повседневные обязанности, но и гарантировать успешное выполнение общих партийных и государственных задач», — сказал губернатор.

Он добавил, что необходимо уделить особое внимание безопасности выборов в условиях противостояния России и коллективного Запада: «Противник будет использовать все доступные средства для срыва или разбалансировки избирательного процесса. Партия должна внести свой вклад в обеспечение безопасности процедуры выборов в регионе».

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