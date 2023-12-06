6 декабря, источник: Om1.ru
Мэр Сергей Шелест без предупреждения проверил, как работают дорожники Центрального округа
Люди работают там в несколько смен, преодолевая проблемы с нехваткой кадров и техники.
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Мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале рассказал о незапланированном визите в ДЭУ Центрального округа. Дорожники занимаются обслуживанием территории, которая раньше делилась на два участка. По словам главы города, это позволяло одновременно убирать территории по обоим берегам Оми и экономить время на загрузку пескосоляной смеси и обслуживание техники.
«Сегодня ситуация иная, а задача осталась та же: оперативно и качественно убирать город. Решить ее в условиях нехватки кадров и техники трудно. Минувшей ночью работали все бригады ДЭУ: прометали дороги, вывозили снег. В 8:00 смена закончилась, в 15:00 эти же люди снова отправятся на дороги округа и будут трудиться, невзирая на усталость и мороз. И так во всех округах», — отметил мэр.
Сергей Шелест ещё раз подчеркнул, что людям, занятых на уборке дорог, необходимо повышать заработную плату и обещал найти такую возможность. Кроме того, в планах у мэра реализовать новый подход к приобретению техники. Для уборки дорог в микрорайонах и на тротуарах необходимы негабаритные грузовые автомобили. Сергей Шелест дал поручение сформировать список такой спецтехники, чтобы оценить возможность покупки.
Также глава города обратился к ответственному бизнесу, управляющим компаниям и предприятиям с просьбой активнее присоединяться к уборке города от последствий снегопада.