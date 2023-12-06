Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, спорткомплекс в селе Саржансай Мартукского района стал первым объектом, который глава государства осмотрел в рамках поездки. Спорткомплекс занимает 1048 м², в нем работают кружки по нескольким видам спорта. «Касым-Жомарт Токаев осмотрел зал вольной борьбы и зал по мину-футболу. Затем он побеседовал с юными спортсменами. Глава государства отметил важность занятий спортом для полноценного развития личности, особенно для молодежи», — отметили в пресс-службе. Президент акцентировал внимание на том, что у футбола в Казахстане — большое будущее. Поэтому, подчеркнул глава государства, развитию этого спорта в стране окажут всю необходимую поддержку.