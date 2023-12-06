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6 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Турчак отчитал «мужиков» из правительства Калининградской области за срывы ремонта школ

КАЛИНИНГРАД, 6 декабря, ФедералПресс. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отчитал правительство Калининградской области из-за школ, которые попали в зоны высокого и умеренного риска по выполнению капремонта. В том числе по одному из объектов приходится менять концессионера.

Источник: РИА "ФедералПресс"

"Три объекта — концессионные школы, две из них нормально строятся, третья не вышла с экспертизой, поэтому ведется диалог с банком по поводу смены концессионера, чтобы к концу следующего года школу построить. Три школы будут к концу следующего года готовы, — отчитался на селекторе вице-премьер правительства Илья Баринов.

«Все оставшиеся… Всего девять школ», — подсказал вице-премьеру секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.

Турчак в свою очередь отметил, что в регионе четыре объекта в зоне высокого риска и три — в зоне умеренного.

«Мужики, вы поймите, что родителям, учителям и детям все равно: банк, не банк, коммерсанты, подрядчики вялые и так далее. Вы это все прообещали. Кропоткин это все с партийной трибуны людям озвучил, в народную программу Калининградской области включил. Чем мы занимаемся? Нельзя эту работу поставить на системное русло?» — сказал секретарь Генсовета «Единой России».

Андрей Турчак попросил представителей правительства предоставить данные о том, что подписано соглашение с новым концессионером по проблемному объекту, а также информацию о новых сроках ввода школы.

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