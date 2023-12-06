Турчак отчитал «мужиков» из правительства Калининградской области за срывы ремонта школ

"Три объекта — концессионные школы, две из них нормально строятся, третья не вышла с экспертизой, поэтому ведется диалог с банком по поводу смены концессионера, чтобы к концу следующего года школу построить. Три школы будут к концу следующего года готовы, — отчитался на селекторе вице-премьер правительства Илья Баринов.
«Все оставшиеся… Всего девять школ», — подсказал вице-премьеру секретарь Калининградского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Кропоткин.
Турчак в свою очередь отметил, что в регионе четыре объекта в зоне высокого риска и три — в зоне умеренного.
«Мужики, вы поймите, что родителям, учителям и детям все равно: банк, не банк, коммерсанты, подрядчики вялые и так далее. Вы это все прообещали. Кропоткин это все с партийной трибуны людям озвучил, в народную программу Калининградской области включил. Чем мы занимаемся? Нельзя эту работу поставить на системное русло?» — сказал секретарь Генсовета «Единой России».
Андрей Турчак попросил представителей правительства предоставить данные о том, что подписано соглашение с новым концессионером по проблемному объекту, а также информацию о новых сроках ввода школы.