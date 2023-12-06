«Назарбаев фонд» освобожден от уплаты КПН в Казахстане — мажилис

В Казахстане «освобождены от уплаты корпоративного подоходного налога (КПН) АО “Фонд проблемных кредитов” и частный фонд “Nazarbaev Fund”. Налоговыми льготами пользуется сеть ТРЦ “MEGA”, фармацевтические компании, занимающиеся импортом лекарственных средств и которые при этом реализуют их по завышенным ценам, Hyundai Trans Kazakhstan, который занимается в основном сборкой продукции, пользуется нулевой ставкой НДС, реализацию на экспорт производит в Узбекистан», — сказал Жубанов, озвучивая депутатский запрос на заседании мажилиса, в среду.
По его словам, при этом Hyundai Trans Kazakhstan в бюджет Узбекистана уплатил $25 млн налогов. Более того, эта компания, начиная с 2015 года, получила у государства свыше Т160 млрд субсидии.
Также действующая редакция льготы по освобождению от уплаты НДС компаний, имеющих в составе работников инвалидов, позволяет манипулировать данной льготой для уменьшения своих обязательств перед бюджетом. С момента ее принятия сумма освобожденных оборотов по НДС увеличилась в 16 раз, с Т5,4 млрд в 2018 году до Т86,2 млрд в 2021 году.
В Налоговом кодексе содержатся нормы, предоставляющие льготы индивидуального характера, что противоречит принципу справедливости налогообложения, отметил Жубанов.