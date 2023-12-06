Уроки о Союзном государстве планируют проводить в школах Беларуси и России

«Давайте в следующем году проведем урок, и все ребята от 1 до 11 класса еще раз узнают о Союзном государстве, о нашем братском народе Республики Беларусь… Я уверен, что в Республике Беларусь будет отклик и пройдет такой же урок», — сказал Кравцов.
Министр пояснил, что это можно сделать в рамках серии уроков «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах.
Эту идею поддержал заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай.
«Полностью солидарен с проведением единого урока», — сказал замминистра.
Он также отметил, что необходимо запускать новые проекты и формы в молодежной политике.
Российский проект «Разговоры о важном» — это занятия, которые проходят в школах, колледжах и ряда других учебных заведениях страны по понедельникам. С 2022 года такие занятия предваряются линейками с поднятием госфлага.
В том же году линейки с поднятием флага решено проводить и в белорусских школах. В том числе это делается в честь государственных праздников: Дня Конституции, Дня Победы и других.
Экспертно-медийный форум «Молодежь — за Союзное государство», который проходит 6 декабря, приурочен к 24-летию подписания Договора о создании Союзного государства.
Организаторы форума — Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа «Россия сегодня».