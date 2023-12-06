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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Уроки о Союзном государстве планируют проводить в школах Беларуси и России

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Уроки о Союзном государстве и Беларуси можно провести в российских школах, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов во время российско-белорусского экспертно-медийного форума «Молодежь — за Союзное государство», трансляция которого проходит в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik.by

«Давайте в следующем году проведем урок, и все ребята от 1 до 11 класса еще раз узнают о Союзном государстве, о нашем братском народе Республики Беларусь… Я уверен, что в Республике Беларусь будет отклик и пройдет такой же урок», — сказал Кравцов.

Министр пояснил, что это можно сделать в рамках серии уроков «Разговоры о важном», которые проходят в российских школах.

Эту идею поддержал заместитель министра образования Республики Беларусь Александр Кадлубай.

«Полностью солидарен с проведением единого урока», — сказал замминистра.

Он также отметил, что необходимо запускать новые проекты и формы в молодежной политике.

Российский проект «Разговоры о важном» — это занятия, которые проходят в школах, колледжах и ряда других учебных заведениях страны по понедельникам. С 2022 года такие занятия предваряются линейками с поднятием госфлага.

В том же году линейки с поднятием флага решено проводить и в белорусских школах. В том числе это делается в честь государственных праздников: Дня Конституции, Дня Победы и других.

Экспертно-медийный форум «Молодежь — за Союзное государство», который проходит 6 декабря, приурочен к 24-летию подписания Договора о создании Союзного государства.

Организаторы форума — Постоянный комитет Союзного государства и Международная медиагруппа «Россия сегодня».

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