Южноуральским школьникам запретили пользоваться на уроках мобильными телефонами

Единственным исключением из запрета стало использование телефонов в экстренных случаях, связанных с возникновением опасности жизни или здоровью.
— Приняты изменения в закон «Об образовании». Запрещено использовать на уроках мобильные телефоны (за исключением экстренных случаев). Обсуждали с вами этот вопрос — родители и учителя просили поддержать эту норму. Принятое решение повысит качество образования наших детей, — написал в своём Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова ранее отмечала, что школы сами смогут решать, как реализовать запрет на практике. При этом нет никаких ограничений по использованию фитнес-браслетов.
В свою очередь, по данным «РИА Новости», министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее подчёркивал, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.
Госдума также приняла ряд других поправок к закону, среди которых поправки о введении обязательного урока труда в начальных и средних классах школы с 1 сентября 2024 года.