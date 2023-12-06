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6 декабря, источник: Комсомольская правда

Михаил Дегтярев поручил уделять особое внимание подготовке к снегопадам в Хабаровске

Он рекомендовал мэру города своевременно закладывать деньги в бюджет.

Источник: Комсомольская правда

В ходе прямого эфира губернатор ответил на вопрос, который волнует многих жителей региона: было ли выполнено поручение по алгоритму уборки снега?

— Существует конкретный план, требующий существенных финансовых вложений в новую технику, горюче-смазочные материалы и рабочую силу.

сказал Михаил Дегтярев

Губернатор обратился с этим вопросом к мэру города, который подтвердил, что алгоритм уборки снега разработан, но ввиду того, что техники недостаточно, привлекаются дополнительные подрядные организации. Он отметил, что техника работает в круглосуточном режиме.

Подчеркивая важность подготовки к уборке снега заранее, губернатор призвал мэра города работать на опережение. Он предложил своевременно закладывать деньги в бюджет, использовать лизинг для приобретения техники.

В случае отсутствия снегопадов, губернатор поручил перераспределять бюджетные средства на другие статьи.

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