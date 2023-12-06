6 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Михаил Дегтярев назвал главные для Хабаровского края в 2023 году события
Все они произошли за пределами региона.
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Завершая очередную пресс-конференцию губернатор Хабаровского края рассказал о главных, по его мнению, событиях для региона в уходящем 2023 году. Михаил Дегтярев отметил, что по случайности все они прошли за территорией край, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Первое из главных в 2023 году событий — моя майская встреча с президентом в Кремле, где Владимир Владимирович Путин поддержал наши проекты, от кампуса университета, где мы находимся, Тихоокеанского, до наших идей по развитию транспортной инфраструктуры, по аварийному жилью, по модернизации системы здравоохранения. — Всё это решение президента и вливания большие в нашу экономику. А второе, как ни странно, тоже Владимир Владимирович Путин, но уже на ВЭФ — мой доклад мастер-плана Хабаровска и доклад министра Чекункова мастер-плана Комсомольска-на-Амуре. И, как итог, поручения президента Владимира Владимировича Путина по нам, по краю, по Хабаровску и по Комсомольску. Наша семилетка — там до 2030-го года — но это же великолепно то, что президент поручил и нам, и правительству России. Там и модернизация взлётно-посадочной полосы в Хурбе, и там по транспорту, и трамвай в Комсомольске, в Хабаровске музеи, набережные, снабжение газом, кстати. Много вопросов решится благодаря решениям президента и выступлению на ВЭФ вашего покорного слуги перед главой государства. Но выставка «Россия», мне кажется, тоже важная.
Как особо отметил глава краевого правительства, экспозицию нашего региона встречали с огромным интересом — яблоку негде было упасть.
— Огромное количество людей, все интересуются, узнают что-то про нас, а через это принимают для себя решение переехать, принять предложение работать, например, вложить деньги, — продолжил он. — Я же всем говорю: кто не вложился в Хабаровский край или вообще в целом Восток, не переориентировался, будут бедными. Я инвесторам с этого начинаю. И, кстати, вот через уже несколько лет многие обеднели. Сейчас возвращаются к тем разговорам, спрашивают, как нам бы вложиться, построить что-то, производство новое поставить. Поэтому вот три события за пределами Хабаровского края, я считаю, повлияли на нас, на наше развитие, на наших людей, на нашу экономику.