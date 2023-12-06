6 декабря, источник: Om1.ru
Хоценко рассказал, какие выплаты получат омские молодые семьи в 2024 году
На эти цели выделено около 80 млн рублей.
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В следующем году 57 молодых семей Омской области получат поддержку от государства в приобретении жилья. На эти цели из федерального, областного и муниципального бюджетов выделено около 80 млн рублей.
«Знаю, что эта мера господдержки очень востребована у нашей молодежи. Кому-то эти средства помогают купить дом, кому-то достроить, кто-то оплачивает ипотеку», — отметил губернатор Виталий Хоценко.
Участниками программы могут стать семьи, где супруги не старше 35 лет и признаны нуждающимися в жилье. Размер выплаты для молодых семей, в которых нет детей, составляет 30% от средней стоимости жилья. А для семей с детьми эта сумма составляет 35%.
Для получения более подробной информации по участию в жилищных программах жители могут обратиться в органы местного самоуправления по месту постоянной регистрации.