6 декабря, источник: Время
Никитин представил Буцаеву проект по созданию системы экомониторинга
Четыре стационарных поста уже установлены.
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Губернатор Глеб Никитин представил главе ППК «Российский экологический оператор» Денису Буцаеву проект по созданию системы экомониторинга в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Денис Буцаев и Глеб Никитин осмотрели пост экомониторинга в Нижегородском кремле и передвижную лабораторию.
Сеть экомониторинга позволит следить за состоянием атмосферного воздуха. Всего появятся восемь постов: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Кстове, Выксе, Балахне, Богородске и в городе Бор. Четыре из них уже установлены, оставшиеся намерены разместить до конца года.
Также в систему экомониторинга планируется включить 50 малогабаритных автоматических станций качества атмосферного воздуха. Их установят в Нижнем Новгороде и еще восьми городах Нижегородской области. 10 таких постов уже размещены в районах Нижнего Новгорода, остальные намерены смонтировать в первой половине 2024 года.
«Планируем сделать данные, полученные на постах экомониторинга, открытыми для жителей Нижегородской области. Сейчас ведем разработку мобильного приложения, с помощью которого в перспективе нижегородцы смогут получать оперативную информацию о качестве воздуха», — рассказал Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде обсудили проблемы природоохранного законодательства.