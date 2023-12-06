Как сообщил мэр в своем Telegram-канале, сегодня специалисты администрации города провели инспекционные объезды. Они проконтролировали процесс, дали рекомендации районам и профильным предприятиям. «Основное внимание уделяем тротуарам и пешеходным дорожкам, сюда же относятся остановки транспорта. Есть примеры, когда некоторые остановочные комплексы, совмещенные с объектами нестационарной торговли, очищены не полностью, не на всю длину. Это нужно исправлять», — заявил Орлов. По словам мэра, что касается проезжей части, «она, в целом, убрана», а главной задачей стал вывоз на полигоны огромных масс снега. Глава Екатеринбурга заверил, что читает комментарии по уборке придомовых территорий. «Это, напомню, зона ответственности управляющих компаний и ТСЖ, которые по закону отвечают за содержание дворов. Проводим оперативные штабы, оперативно доводим все замечания и контролируем их исполнение», — заключил Алексей Орлов. Напомним, что сейчас на Урал пришли аномальные холода. Они уже повлияли на работу Парка Маяковского в Екатеринбурге.