6 декабря, источник: dostup1.ru
Новым главным врачом клиники ЮУГМУ назначен Максим Полинов
Главным врачом Клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета стал Максим Полинов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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До последнего времени он работал в должности заместителя главврача по поликлиническому разделу.
Максим Полинов окончил Челябинскую медакадемию. Работал неврологом поликлиники МУЗ «Верхнеуральская ЦРБ». Пять лет, до июня 2012 года, был заместителем главного врача по лечебной части Кунашакской ЦРБ. В 2017 году стал главным врачом Верхнеуральской районной больницы. С 2020 года назначен заместителем главного врача по поликлиническому разделу работы Клиники ЮУГМУ. Является кандидатом медицинских наук.