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6 декабря, новости Узбекистана, источник: Московский комсомолец

Великобритания ввела санкции против 46 связанных с РФ компаний и физлиц

В новый список антироссийских санкций от Великобритании вошли 45 компаний и физических лиц.

Об этом сообщили на сайте правительства страны.

По информации источника, в перечень добавили корпорации из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, как пишут на сайте правительства Великобритании, финансируют российскую армию.

Кроме того, в список вошли 31 физическое и юридическое лицо из России. По мнению королевства, все они связаны с разработкой беспилотников и производством комплектующих для ракет.

Также в сообщении сказано, что очередные ограничительные меры направлены «на борьбу с неоднократными попытками России обойти и компенсировать явное влияние санкций Великобритании на ее военные действия».

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