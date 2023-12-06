6 декабря, новости Узбекистана, источник: Московский комсомолец
Великобритания ввела санкции против 46 связанных с РФ компаний и физлиц
В новый список антироссийских санкций от Великобритании вошли 45 компаний и физических лиц.
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Об этом сообщили на сайте правительства страны.
По информации источника, в перечень добавили корпорации из Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые, как пишут на сайте правительства Великобритании, финансируют российскую армию.
Кроме того, в список вошли 31 физическое и юридическое лицо из России. По мнению королевства, все они связаны с разработкой беспилотников и производством комплектующих для ракет.
Также в сообщении сказано, что очередные ограничительные меры направлены «на борьбу с неоднократными попытками России обойти и компенсировать явное влияние санкций Великобритании на ее военные действия».