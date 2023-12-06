Василий Голубев: «Важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей»

По его словам, донская экономика нуждается в изобретателях-конструкторах, предпринимателях и работниках креативного класса.
«Для качественного рывка в подготовке новых кадров необходимо помочь системе профобразования стать более адаптивной под потребности индустрии 5.0, в том числе в сфере беспилотных авиасистем, искусственного интеллекта, нового энергетического перехода», — отметил господин Голубев.
По его мнению, в ближайшее время в регионе следует ввести инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, поддерживающего вузы. Такой механизм уже работает для компании, поддерживающих техникумы и колледжи.
Глава региона добавил, что важно детей «учить работать, учить думать». «Они должны заняться новейшими технологиями, рынками будущего. Это должно быть интересно и увлекательно», — подчеркнул Василий Голубев.
Кристина Федичкина.