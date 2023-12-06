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6 декабря, источник: Коммерсантъ

Василий Голубев: «Важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей»

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе оглашения инвестиционного послания заявил, что в регионе «важно воспитывать созидателей, а не просто пользователей».

По его словам, донская экономика нуждается в изобретателях-конструкторах, предпринимателях и работниках креативного класса.

«Для качественного рывка в подготовке новых кадров необходимо помочь системе профобразования стать более адаптивной под потребности индустрии 5.0, в том числе в сфере беспилотных авиасистем, искусственного интеллекта, нового энергетического перехода», — отметил господин Голубев.

По его мнению, в ближайшее время в регионе следует ввести инвестиционный налоговый вычет для бизнеса, поддерживающего вузы. Такой механизм уже работает для компании, поддерживающих техникумы и колледжи.

Глава региона добавил, что важно детей «учить работать, учить думать». «Они должны заняться новейшими технологиями, рынками будущего. Это должно быть интересно и увлекательно», — подчеркнул Василий Голубев.

Кристина Федичкина.

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