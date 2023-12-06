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6 декабря, источник: МК.RU Омск

Константин Книсс покинул пост начальника УФСИН Омской области

Начальник УФСИН Омской области Константин Книсс покинул свой пост после 5 лет службы.

Источник: УФСИН по Омской области

Временно его обязанности исполняет полковник внутренней службы Алексея Турбанов-младший. Заместителем Книсса он был на протяжении последних трех лет. У структуре УФСИН он работает уже 23 года. Его отец, Владимир Турбанов, до 2012 года тоже руководил омской ФСИН.

Новое место работы 55-летнего Константина Книсса пока неизвестно, однако, по некоторым данным, он может перейти на службу в правительство региона.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в омском УФСИН сменился руководитель колонии-поселения № 13.

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