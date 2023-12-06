Путин обсудил с президентом ОАЭ энергетику и горячие точки на карте мира

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На повестке встреч с лидерами арабского мира — палестино-израильское урегулирование, спецоперация на Украине, взаимодействие в рамках ОПЕК+, а также перспективы присоединения этих стран к группе БРИКС. Особое внимание — сотрудничеству в сфере энергетики.
Первым пунктом в программе российского президента был Абу-Даби, где у российского лидера прошли переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Здесь Владимиру Путину оказали теплый прием во всех смыслах этого слова: Арабские Эмираты после морозной Москвы встречали температурой +28.
После приземления самолета Путина встретил глава МИД страны Абдалла ибн Заид Аль Нахайян, в церемонии также участвовала рота почетного караула Вооруженных сил ОАЭ.
И хотя визит российского президента был заявлен как рабочий, в честь прибытия Владимира Путина истребители окрасили небо над Абу-Даби в цвета российского флага. Как рассказали «Российской газете» в кулуарах переговоров, обычно такой знак уважения оказывается лидерам при государственных визитах.
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Сам российский президент видел из окна автомобиля, как его встретили в ОАЭ и слышал артиллерийские залпы в честь его приезда. «Спасибо большое, так красиво!» — сказал Владимир Путин своему коллеге, Мухаммеду Аль Нахайяну после прибытия в президентский дворец Каср Аль-Ватан. Отметим, что по пути следования Владимира Путина также были развешаны российские флаги. А его автомобиль из аэропорта сопровождал кавалерийский эскорт.
Президент ОАЭ, открывая встречу, выразил готовность продолжать развитие отношений с Россией в различных областях. «Я буду счастлив продолжить нашу совместную работу в целях укрепления двустороннего сотрудничества в различных областях», — сказал он и отметил активное развитие отношений с Россией в последние годы во всех сферах. Мухаммед аль Нахайян заявил, что очень ценит личную роль российского коллеги в укреплении двусторонних отношений. «Особый приоритет мы отдаем развитию в таких областях, как энергетика, инфраструктура, передовые технологии и другие сферы», — сказал президент ОАЭ.
Аль Нахайян также обратил внимание, что ОАЭ является крупнейшим торговым партнером России на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, а также крупнейшим инвестором в российскую экономику.
Владимир Путин в ответ назвал ОАЭ главным торговым партнером России в арабском мире. «В прошлом году товарооборот увеличился на 67,7%, в этом году, я думаю, будет даже больше», — сказал он. Успешно развивается и инвестиционное сотрудничество, промышленная кооперация. «Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК», — добавил глава российского государства. «Сегодня наши отношения благодаря вашей позиции вышли на беспрецедентно-высокий уровень», — заключил Путин, обращаясь к своему коллеге.
Президент России напомнил, что на днях Объединенные Арабские Эмираты отмечали 52 года со Дня образования государства. «Я хочу вас поздравить с этим. И хочу напомнить, что СССР был одним из первых, кто признал независимое самостоятельное государство», — отметил Путин.
Говоря о международной повестке, российский лидер пообещал президенту ОАЭ обсудить ситуацию в горячих точках. «Прежде всего, в арабо-палестино-израильском конфликте. Безусловно проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса», — сказал он.
Владимир Путин также высоко оценил усилия ОАЭ по стабилизации ситуации в мире. «ОАЭ вносят огромный вклад в стабилизацию ситуации в мире, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН», — отметил он.
Кроме того, президент РФ приветствовал начало работы ОАЭ в системе БРИКС и пригласил президента ОАЭ в Казань в 2024 году на саммит этой организации.
Между Москвой и Абу-Даби развиваются и гуманитарные связи, туристический обмен. Владимир Путин отметил, что почти миллион туристов посетили ОАЭ. Он также поблагодарил Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за открытие русской школы в Эмиратах и за предоставление участка для строительства православного храма.
Отметим, что в Абу-Даби приехала весьма представительная российская делегация.
В одном из самых роскошных отелей ОАЭ и главных символов Абу-Даби — Emirates Palace — в ожидании переговоров еще до прилета президента собрались первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр иностранных дел Сергей Лавров, руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина, главы Роскосмоса и Росатома Юрий Борисов и Алексей Лихачев, помощники главы государства Игорь Левитин и Максим Орешкин, а также представители российского бизнеса. Особый интерес у журналистов вызвал глава Чечни Рамзан Кадыров, который в разговоре с журналистами RT назвал братскими отношения России с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией. По его словам, визит президента РФ в эти страны еще больше укрепит эту связь.
Отметим, что это уже вторая встреча президентов РФ и ОАЭ в этом году. Предыдущая состоялась в июне на полях Петербургского международного экономического форума, на котором ОАЭ были представлены в почетном статусе страны-гостя.
В целом для российско-эмиратских отношений характерен высокий уровень политического диалога. Так, на регулярной основе проводятся очные контакты, а также телефонные беседы глав государств.
Айсель Герейханова (Абу-Даби)