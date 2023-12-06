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6 декабря, новости Беларуси, источник: Sputnik.by

МИД: санкции США в отношении Беларуси уже стали обыденностью

В белорусском ведомстве назвали очередной пакет санкций грубым нарушением международного права.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 6 дек — Sputnik. Введение Соединенными Штатами Америки санкций в отношении Беларуси уже стало обыденностью, они неэффективны и порой имеют обратный эффект, заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Во вторник 5 декабря стало известно, что США против некоторых белорусских компаний и граждан начали применять ограничительные меры. Они, в частности, коснулись гендиректора «Белтаможсервиса» Вадима Бабарикина, директора «Зенит-БелОМО» Николая Гайчука, гендиректора головной компании холдинга «БелОМО» Александра Мороза, совладельцев компании «Табак-инвест» Виктора Петровича и Павла Топузидиса, госконцерна «Беллесбумпром», холдинга «Горизонт», ОАО «Алевкурп», холдинга «Белорусская цементная компания» и других.

«К большому сожалению, это уже стало обыденностью, некими ритуальными танцами для себя и сбежавших из Беларуси своих же адептов и приспешников».

сказал Глаз.

Он отметил, что дипломатия Вашингтона превратилась в набор мер давления и шантажа, но большинство стран мира подобные подходы никогда не примут. По его мнению, происходящие сейчас глобальные процессы уже не остановить, и мир в итоге придет к более справедливой системе устройства.

По словам представителя МИД, односторонние санкции незаконны и являются грубым нарушением международного права, за что США когда-нибудь придется нести ответственность.

«Как показывает практика, санкции в отношении белорусских предприятий неэффективны, а порой имеют и обратный эффект».

сказал Глаз.

Он также подчеркнул, что не удивится, если попавшие под ограничения компании увеличат объемы своего экспорта.

«А в остальном — любая попытка говорить с Беларусью с позиции диктата изначально обречена на провал».

заявил пресс-секретарь МИД.

Отдельно Глаз остановился на присутствие в санкционном списке США главы Белорусского общества Красного Креста Дмитрия Шевцова. По его словам, он занимается гуманитарной деятельностью, оказывает помощь и содействует оздоровлению детей из Донбасса в Беларуси, поэтому очевидна одиозность такого шага Вашингтона.

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