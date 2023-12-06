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6 декабря, новости Казахстана, источник: Newtimes.kz

Токаев сыграл в теннис с молодежью в Актобе

Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса в Актобе, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Акорда

Директор центра Асет Сагымбаев рассказал главе государства о деятельности объекта, который был построен по поручению президента и полностью соответствует международным стандартам.

В ходе посещения Касым-Жомарту Токаеву были продемонстрированы возможности крупнейшего в западном регионе страны центра настольного тенниса.

Все корты оснащены европейским оборудованием и прошли сертификацию. Здесь созданы условия для подготовки профессиональных спортсменов разного возраста и проведения соревнований международного уровня.

На сегодняшний день в центре занимаются 268 детей.

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