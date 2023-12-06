6 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
В честь Дня Конституции президент помиловал 334 заключенных
Среди помилованных — 18 граждан иностранных государств, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций, и другие.
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В преддверии празднования 31-летия принятия Конституции Шавкат Мирзиёев подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления». Об этом сообщает пресс-служба президента.
Помилованы 334 лица, отбывающих наказания за совершение преступлений, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления.
В частности, 34 гражданина полностью освобождены от отбывания основного наказания, 249 граждан освобождены от отбывания наказания условно-досрочно, назначенное в отношении 6 лиц наказание заменено более мягким. Кроме того, сокращены сроки наказания в виде лишения свободы, назначенные в отношении 45 осужденных.
Среди помилованных — 18 граждан иностранных государств, 23 женщины, 15 мужчин старше 60 лет, 88 лиц, участвовавших в деятельности запрещенных организаций.
Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по возвращению помилованных к семье и близким, оказанию им содействия в социальной адаптации, привлечению к полезному труду, избранию здорового образа жизни и занятию достойного места в обществе.