Ташкент будущего. На разработку первого этапа генплана столицы из бюджета выделят 40 миллиардов сумов

Решение принято с учетом 73-го протокола о поручениях президента в ходе презентации перспективных проектов и строительства некоторых объектов республиканского значения. Отметим, что речь идет только о первом этапе разработки генплана, что предусмотрено решением Кенгаша народных депутатов столицы.
Новый генплан предусматривает решение ряда насущных проблем, среди которых пробки, создание цифрового кадастра, социальная ориентированность всех зданий, излишняя нагрузка на коммуникации, озеленение, создание зеленого пояса вокруг столицы и появление «Нового Ташкента».
Напомним, что первый камень в строительство «Нового Ташкента», где будет жить около миллиона жителей, Шавкат Мирзиёев заложил в марте 2023 года. «Новый Ташкент» расположится между реками Чирчик и Карасув, в районе, который находится на высоте 500 метров над уровнем моря и уникален своим климатом и удобным месторасположением.
Постановление о строительстве «Нового Ташкента», который будет построен на территориях Юкоричирчикского и Уртачирчикского районов, передаваемых Ташкенту, было опубликовано в июле. Согласно ему была создана Дирекция по строительству проекта «Новый Ташкент» и введена должность заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства — директора Дирекции по строительству городка «Новый Ташкент».
Пятого сентября президент ознакомился и одобрил генеральный план «Нового Ташкента», разработанный британской Cross Works, в административном центре которого расположатся государственные ведомства, Университет Нового Узбекистана, библиотека, исторический музей, дворцы культуры, а также деловой и инновационный кварталы, кластеры образования, медицины и туризма. На территории площадью 420 гектаров будут созданы центральный парк, искусственные каналы и озера между кварталами, аллеи вдоль рек Чирчик и Карасу, а также стартует проект «Зеленый пояс Ташкента».