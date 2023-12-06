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6 декабря, новости Молдовы, источник: RT на русском

Молдавские банки заявили о готовности помочь вышедшим на протесты фермерам

Молдавские банки заявили о готовности помочь в реструктуризации кредитов вышедшим на акции протеста фермерам.

Источник: Sputnik.md

Об этом сообщила Ассоциация банков Молдавии.

«Ассоциация подтверждает готовность банков поддержать заёмщиков в сельскохозяйственном секторе, которые испытывают трудности с выполнением своих кредитных обязательств», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее молдавские фермеры в знак протеста выгрузили перед зданием правительства мешки с овощами.

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 Молдавские банки заявили о готовности помочь вышедшим на протесты фермерам
В Молдавии фермеры в знак протеста выгрузили перед зданием кабмина мешки...
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