6 декабря, новости Молдовы, источник: RT на русском
Молдавские банки заявили о готовности помочь вышедшим на протесты фермерам
Молдавские банки заявили о готовности помочь в реструктуризации кредитов вышедшим на акции протеста фермерам.
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Об этом сообщила Ассоциация банков Молдавии.
«Ассоциация подтверждает готовность банков поддержать заёмщиков в сельскохозяйственном секторе, которые испытывают трудности с выполнением своих кредитных обязательств», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее молдавские фермеры в знак протеста выгрузили перед зданием правительства мешки с овощами.