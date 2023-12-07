С Нового года вводятся пенсионные взносы работодателей

«ЕНПФ напоминает, что с 01.01.2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные) и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР», — говориться в сообщении Единого пенсионного фонда.
Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, указанных в статье 251 Социального кодекса, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет: