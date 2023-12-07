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00:47 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

С Нового года вводятся пенсионные взносы работодателей

С 1 января 2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЕНПФ.

Источник: Baigenews

«ЕНПФ напоминает, что с 01.01.2024 года действующая накопительная система будет дополнена новой условно-накопительной компонентой — обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). ОПВР будут перечисляться за счет собственных средств агента, лиц, имеющих иную оплачиваемую работу (избранные, назначенные или утвержденные) и только за работников, родившихся после 1 января 1975 года. Величина ОПВР устанавливается от ежемесячного дохода работника, принимаемого для исчисления ОПВР», — говориться в сообщении Единого пенсионного фонда.

  • С 1 января 2024 года ОПВР составят 1,5% от дохода работника.
  • С 1 января 2025 года — 2,5%;
  • С 1 января 2026 года — 3,5%;
  • С 1 января 2027 года — 4,5%;
  • С 1 января 2028 года — 5%.

Для налоговых агентов, выбравших уплату ОПВР в составе единого платежа, указанных в статье 251 Социального кодекса, доля ОПВР в ставке единого платежа с заработной платы составляет:

  • с 1 января 2024 года — 7%;
  • с 1 января 2025 года — 10,5%;
  • с 1 января 2026 года — 14,1%;
  • с 1 января 2027 года — 17,4%;
  • с 1 января 2028 года — 19%.

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