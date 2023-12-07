Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями

«Регион неспокойный. Если ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные, то окружение, конечно Регион смежный, безусловно, полон опасностей и непредсказуемости, поэтому, естественно, принимаются все меры для обеспечения безопасности главы российского государства на должном уровне», — объяснил пресс-секретарь.
6 декабря Минобороны РФ показало кадры сопровождения самолета президента РФ Путина по пути в Абу-Даби истребителями, они отправились в полет с боекомплектом. Отмечается, что сопровождали самолет российского лидера две пары истребителей, при этом взлетали Су-35С в условиях густого тумана и дождя.
Президент РФ прибыл в Эр-Рияд из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), столицу которых Абу-Даби он посетил ранее в этот день с рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и провел с ним переговоры. По их итогам лидер ОАЭ указал на то, что страна рассчитывает на продолжение сотрудничества с Россией в энергетике, инфраструктурных проектах и передовых технологиях. Он также высоко оценил личную роль Путина в развитии отношений между странами.