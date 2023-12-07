В США заявили, что будут участвовать в боях против РФ в случае ее нападения на страну НАТО

Журналист попросила его разъяснить слова президента США Джо Байдена, который ранее предположил, что РФ после возможной победы на Украине может вторгнуться в какую-то страну НАТО, а это втянет Соединенные Штаты в конфликт. Кирби, в частности, спросили, какова вероятность такого развития событий, если Конгресс не одобрит выделение дополнительной помощи Киеву.
Как подчеркнул сотрудник СНБ, в США, в том числе у американских законодателей, «должны быть искренние опасения» относительно того, что произойдет, «если позволить [президенту России Владимиру] Путину свободно действовать, если позволить ему получить Украину».
«Если Путин получит всю Украину, то что потом? Куда он двинется дальше? Потому что дальше перед ним восточный фланг НАТО», — добавил Кирби. «Если вы считаете, что цена поддержки Украины слишком высока сейчас, то просто представьте, насколько она будет выше. Не только [при исчислении] в национальных богатствах, но и в крови американцев. Если он начнет действовать против одного из наших союзников по НАТО. Поскольку, как заявил президент [США], мы очень серьезно относимся к нашим обязательствам, согласно статье 5», — подчеркнул сотрудник СНБ.
Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО.
«Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО», — заключил Кирби.
Вопрос о продолжении помощи Украине сейчас активно обсуждается в Конгрессе США, где из-за позиции республиканского большинства в Палате представителей запрос администрации Байдена на выделение дополнительного финансирования не получил одобрения конгрессменов.
В начале декабря спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявили, что увязывают продолжение помощи Киеву с решением миграционного вопроса и контроля южной границы США. По словам Джонсона, законодатели-республиканцы серьезно настроены добиться качественных изменений в содержании возможного пакета финансирования. При этом глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг ранее направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу календарного года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.
Вашингтонская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Пока дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной.