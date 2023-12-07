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Спецоперация на Украине
01:59 (мск), источник: © РИА Новости

Сенат США заблокировал вынесение законопроекта о помощи Украине на голосование

ВАШИНГТОН, 7 дек — РИА Новости. Законопроект о выделении многомиллиардной помощи для Украины, Израиля и Тайваня не прошел процедурное голосование в сенате США, рассмотрение проекта заблокировано, следует из трансляции. Ранее демократы ходатайствовали о завершении дебатов и постановке документа на голосование сенатом. Чтобы завершить процедуру, решение предварительно должны были утвердить как минимум 60 сенаторов.

Источник: AP 2023

Как свидетельствуют результаты голосования, ходатайство о завершении дебатов не набрало необходимой поддержки, соответственно, верхняя палата конгресса пока не сможет рассмотреть запрос по существу и тем более утвердить его.

Байден ранее запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Камнем преткновения стал вопрос охраны границы. Республиканцы в конгрессе заявили, что не поддержат выделение средств для Украины, пока администрация не изменит подходы к защите границы США.

Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу.

Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.

По данным телеканала NBC News, Демократическая и Республиканская партии попытались согласовать позиции по запросу Байдена на дополнительную поддержку Украины, Израиля и Тайваня, но эти переговоры провалились, так как стороны не смогли договорится по поводу требований республиканцев об ужесточении миграционного законодательства.

Если у конгресса не получится договориться о помощи Украине сейчас, то это придется делать уже после рождественских каникул, которые начнутся 14 декабря для конгрессменов и 15 декабря для сенаторов. Палата представителей возобновит свою деятельность 9 января, а сенат — 8 января.

В связи с неопределенностью в конгрессе касательно поддержки Украины президент США Джо Байден выступил со специальным обращением. Он призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева. По словам президента, республиканцы «стреляют Украине в колено», увязывая выделение ей новых средств с выполнением своих бескомпромиссных требований о погранично-миграционной реформе.

Ранее Белый дом предупреждал, что существует большой риск того, что Украина может проиграть, если помощь со стороны США прекратится.

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