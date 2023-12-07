06:15 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: украинские F-16 будут сбивать уникальными ракетами

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Одним из основных средств уничтожения фронтовых истребителей F-16, которые Запад планируют поставить Украине, станут самые совершенные в своем классе дальнобойные ракеты 40Н6 ЗРК С-400, которые уже успешно применяются в ходе спецоперации, рассказал РИА Новости информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

Как заявлял в начале ноября министр обороны Сергей Шойгу, российской системе ПВО потребуется всего примерно 20 дней, чтобы сбить все F-16, которые получат ВСУ.

«В СВО на С-400 применяется зенитная управляемая ракета сверхбольшой дальности 40Н6, которая является самой совершенной в своем классе в мире и оснащена головкой самонаведения с уникальными возможностями. Благодаря этой ракете С-400 в связке с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50У поражает загоризонтные цели, в том числе скоростные маневрирующие низковысотные», — рассказал собеседник агентства.

Потенциально С-400 сможет поражать F-16 ракетами 40Н6 сразу же после взлета и набора высоты при их развертывании на аэродромах передового базирования, отметил источник.

«Ожидается, что данные ракеты станут одним из основных средств, наряду с истребительной авиацией, по уничтожению F-16», — уточнил он.

При этом источник заметил, что F-16 «в принципе не представляет никакой сложности для обнаружения и поражения системами российской ПВО». Попытку Киева преподнести эти истребители как важный фактор повышения мощи ВСУ он назвал пропагандой.

На сегодняшний день Украине согласились передать F-16 Нидерланды и Дания. В частности, Нидерланды рассчитывают отправить Киеву первые истребители в 2024 году.

Как ранее писала газета Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника, получение F-16 не даст Киеву желаемого превосходства в воздухе, так как российские средства ПВО очень эффективны.

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