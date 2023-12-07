Россотрудничество открывает центры по изучению русского языка в Узбекистане. Первые в списке — Термез и Нукус

На днях Русский дом в Ташкенте объявил об открытии первого ресурсного центра по изучению русского языка в Узбекистане. Он расположился на базе факультета Русского и родственных языков Термезского государственного университета (ТерГУ).
В центр могут обратиться не только студенты вуза, но и все желающие научиться говорить по-русски, познакомиться с русской культурой и узнать о возможностях получения российского образования.
Россотрудничество оказало материальную поддержку в открытии центра. Сегодня свои двери должен открыть следующий ресурсный центр по изучению русского языка в Нукусе.
Напомним, что в Узбекистане реализуется ряд проектов по продвижению изучения русского языка в образовательных учреждениях. Так, совместно с Российским государственным педагогическим университетом (РГПУ) имени Герцена были подготовлены учебники русского языка для 2−11 классов. Также русский язык в школах в рамках проекта «Класс» преподают привлеченные учителя из России.