Антонов счел недопустимой риторику о возможности прямого столкновения с США

«В попытке “подлить масла” в огонь украинской войны “по доверенности” здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран», — сказал он.
По словам посла, власти США специально придумывают «страшилки» о России, чтобы оправдать «баснословные траты на “сдерживание” РФ.
Антонов также назвал Вашингтон и военно-промышленный комплекс США «бенефициарами кровопролития на Украине». В подтверждение дипломат указал на выделенный 52-й пакет военной помощи Украине.
6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на сумму около $175 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.
Ранее президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $106 млрд, заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО». Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.
Отвечая на просьбу разъяснить слова президента США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что в случае вторжения в одну из стран НАТО, Вашингтон будет действовать согласно статье 5 Североатлантического договора. «Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО», — заключил он.