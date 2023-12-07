Главное
Спецоперация на Украине
07:07 (мск), источник: Ведомости

Антонов счел недопустимой риторику о возможности прямого столкновения с США

Заявление властей США о возможности прямого столкновения войск РФ и США в случае победы России на Украине провокационны и недопустимы для ответственной ядерной державы. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Источник: РИА "Новости"

«В попытке “подлить масла” в огонь украинской войны “по доверенности” здесь окончательно потеряли связь с реальностью, с легкостью рассуждая о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран», — сказал он.

По словам посла, власти США специально придумывают «страшилки» о России, чтобы оправдать «баснословные траты на “сдерживание” РФ.

Антонов также назвал Вашингтон и военно-промышленный комплекс США «бенефициарами кровопролития на Украине». В подтверждение дипломат указал на выделенный 52-й пакет военной помощи Украине.

6 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о передаче Киеву очередного пакета военной помощи на сумму около $175 млн. В него войдут реактивные системы залпового огня HIMARS, противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, артиллерийские снаряды, бронебойные снаряды, боеприпасы для стрелкового оружия, подрывные боеприпасы для разрушения препятствий, оборудование для защиты критической инфраструктуры, а также запчасти и вспомогательное оборудование.

Ранее президент США Джо Байден, обращаясь к конгрессу с призывом одобрить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях в размере $106 млрд, заявил, что Москва «не остановится» в случае победы в украинском конфликте. По его словам, при таком сценарии РФ может пойти «на другие страны НАТО». Если это случится, то «американские войска будут сражаться с российскими войсками», отметил Байден.

Отвечая на просьбу разъяснить слова президента США, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби уточнил, что в случае вторжения в одну из стран НАТО, Вашингтон будет действовать согласно статье 5 Североатлантического договора. «Американским сухопутным силам в полной мере придется участвовать, если господин Путин одержит стратегическую победу на Украине, а затем, возможно, будет действовать против одного из наших союзников по НАТО», — заключил он.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Время масштабной «ковровой застройки» уже прошло»
Дмитрий Земцов: «Университетское образование – это не только подготовка к рынку труда»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
дипломатия