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7 декабря, источник: PrimaMedia.ru

Еще один автомобиль с подарками и письмами передали из Приморья в зону СВО

Активисты считают, что такие вещи поднимают боевой дух.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Активисты из Приморья передали в зону СВО автомобиль для медиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Автомобиль отправится в пункт назначения ближайшим авиабортом.

Транспорт оснащен необходимым современным оборудованием и готов к выполнению тактических задач в зоне проведения СВО. Эта «буханка», так в народе называют эти ТС, десятая по счету отправленная приморским бойцам машина. Как отмечает руководитель приморского филиала благотворительного фонда «Руссар» Евгений Панков, техника служит благому делу.

В машину также загрузили мотобуксировщик для транспортировки раненых, пятиточечники, маскировочные сети, инструменты, подарки от жителей края и письма от школьников.

«Такие вещи несомненно поднимают боевой дух. Помимо расходного материала для бойцов, жители Владивостока передают детям Волновахи теплые зимние вещи. Мы и сами от федерации регулярно передаем этому городу спортивное снаряжение: боксерские груши, перчатки и другое обмундирование», — отметил вице-президент краевой федерации бокса, депутат Законодательного собрания края Вячеслав Байделюк.

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