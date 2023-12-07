7 декабря, источник: PrimaMedia.ru
Еще один автомобиль с подарками и письмами передали из Приморья в зону СВО
Активисты считают, что такие вещи поднимают боевой дух.
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Активисты из Приморья передали в зону СВО автомобиль для медиков, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу краевого правительства. Автомобиль отправится в пункт назначения ближайшим авиабортом.
Транспорт оснащен необходимым современным оборудованием и готов к выполнению тактических задач в зоне проведения СВО. Эта «буханка», так в народе называют эти ТС, десятая по счету отправленная приморским бойцам машина. Как отмечает руководитель приморского филиала благотворительного фонда «Руссар» Евгений Панков, техника служит благому делу.
В машину также загрузили мотобуксировщик для транспортировки раненых, пятиточечники, маскировочные сети, инструменты, подарки от жителей края и письма от школьников.
«Такие вещи несомненно поднимают боевой дух. Помимо расходного материала для бойцов, жители Владивостока передают детям Волновахи теплые зимние вещи. Мы и сами от федерации регулярно передаем этому городу спортивное снаряжение: боксерские груши, перчатки и другое обмундирование», — отметил вице-президент краевой федерации бокса, депутат Законодательного собрания края Вячеслав Байделюк.