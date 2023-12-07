7 декабря, новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Великобритания ввела санкции против белорусской компании
Великобритания ввела санкции против одной компании из Беларуси, объявив о новых санкциях в отношении России.
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Великобритания ввела санкции в отношении одной компании из Беларуси, объявив о новых санкциях против России, пишет ТАСС со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Великобритании.
В сообщении сказано, что всего в списке 45 человек и компаний из России. Кроме того, в санкционный список попали предприятия из Турции, Беларуси, Узбекистана. Также указаны предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Сербии. В МИД Великобритании выразили мнение, что все компании, попавшие под новые санкции, связаны с оборонным комплексом России. Так, под новые санкции попало «Конструкторское бюро “Дисплей” из Витебска (Display Design Bureau).