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7 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Великобритания вслед за США ввела санкции против компании из Узбекистана

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Великобритания вводит новые санкции против предприятий, которые снабжают и финансируют вооруженные силы России. В их числе — компания из Узбекистана, ранее попавшая под санкции США, сообщает корреспондент Podrobno.uz..

Источник: Podrobno.uz

Вслед за США правительство Великобритании объявило о новых санкциях против 46 предприятий. В антироссийском санкционном списке Великобритании — одна компания из Узбекистана — Mvizion. В санкционном реестре Великобритании она определена как «компания, выступавшая посредником при импорте запчастей в Россию».

Напомним, что против Mvizion в начале ноября экспортные ограничения уже ввел Минторг США. Заявленная деятельность созданной в июне 2022 года компании Mvizion — оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему.

«Сегодняшние меры лишат Россию возможности оснащать свою армию через сторонние цепочки поставок в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане», — прокомментировало свое решение правительство Великобритании.

В обновленном санкционном списке Великобритании — компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции и ОАЭ. Ограничения введены и в отношении руководства оборонных предприятий России.

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