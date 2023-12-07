Великобритания вслед за США ввела санкции против компании из Узбекистана

Вслед за США правительство Великобритании объявило о новых санкциях против 46 предприятий. В антироссийском санкционном списке Великобритании — одна компания из Узбекистана — Mvizion. В санкционном реестре Великобритании она определена как «компания, выступавшая посредником при импорте запчастей в Россию».
Напомним, что против Mvizion в начале ноября экспортные ограничения уже ввел Минторг США. Заявленная деятельность созданной в июне 2022 года компании Mvizion — оптовая торговля электронным и телекоммуникационным оборудованием и запчастями к нему.
«Сегодняшние меры лишат Россию возможности оснащать свою армию через сторонние цепочки поставок в Беларуси, Китае, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистане», — прокомментировало свое решение правительство Великобритании.
В обновленном санкционном списке Великобритании — компании из Беларуси, Китая, Сербии, Турции и ОАЭ. Ограничения введены и в отношении руководства оборонных предприятий России.