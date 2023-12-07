7 декабря, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
За что Токаев поблагодарил Евросоюз
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял посла Европейского союза в Казахстане Кестутиса Янкаускаса, сообщает Zakon.kz.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщили в пресс-службе Акорды 7 декабря, Касым-Жомарт Токаев и Кестутис Янкаускас обсудили приоритетные направления развития отношений между Казахстаном и Евросоюзом.
Президент также рассказал о том, как в Казахстане реализуют политические реформы, и поблагодарил Евросоюз за поддержку Казахстана в укреплении демократии.