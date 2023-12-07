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7 декабря, источник: Ura.ru

Мэр Екатеринбурга ставит точку в споре с Собчак: в проблемном доме появится вода

Горячая вода в проблемном доме на ул. Патриса Лумумбы, 2 (Вторчермет), из-за которого мэра Екатеринбурга Алексея Орлова попрекала блогер Ксения Собчак, появится к концу года. Об этом Орлов сообщил в своем telegram-канале.

«Жильцы обращались во все инстанции по поводу некачественного обеспечения горячей водой. Дело в том, что дом был запитан через ветхие сети, принадлежащие Минобороны. Временным решением проблемы стало создание так называемого “обхода”. Тогда я дал поручение кардинально исправить ситуацию, и сейчас проект близится к завершению. Как заверяют специалисты, все работы будут выполнены уже до конца текущего года», — написал глава.

Он уточнил, что горячее водоснабжение переключают на постоянную схему от камеры «Екатеринбургской теплосетевой компании» на улице Военной. «Это позволит обеспечить круглогодичную качественную и бесперебойную подачу горячей воды в жилой дом», — отметил Орлов.

В июле прошло года житель многоэтажки перекрыл движение на пересечении улиц Патриса Лумумбы — Военная — чтобы обратить внимание на проблему: люди, по его словам, больше года не могли нормально пользоваться горячей водой. «Алексей Валерьевич Орлов, собираетесь что-нибудь делать или *** с ними, с жителями?» — писала в своем telegram-канале Собчак. Орлов объяснял, что коммунальные сети принадлежат Минобороны, а поставщик энергии — частная компания «Т-Плюс». И анонсировал, что к сентябрю проблему решат. Когда в середине месяца воду снова отключили, Собчак повторила выпад.

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