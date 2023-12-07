7 декабря, источник: IrkutskMedia.ru
Губернатор и члены правительства Приангарья отправились в Беларусь с официальным визитом
Делегацию ждет насыщенная программа.
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Глава Приангарья Игорь Кобзев и представители правительства Иркутской области работают сегодня, 7 декабря, в Беларуси. Целью официального визита является проведение VIII заседания рабочей группы по сотрудничеству Приангарья и Республики. Как рассказали в пресс-службе регионального кабмина, запланирована обширная деловая программа, которая рассчитана на два дня. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Игорь Кобзев и председатель Брестского облисполкома Беларуси Юрия Шулейко во время рабочей группы обсудят промежуточные итоги по реализации совместных проектов, а также развитие взаимовыгодных отношений. Участниками заседания также станут представители правительств Республики Беларусь и Иркутской области.
«Благодарен за организацию заседания рабочей группы. Курс на стратегическое партнерство между Российской Федерацией и Республикой Беларусь неоднократно подтверждался во ходе различных деловых переговоров на высшем уровне. Сегодня заслушаем доклады представителей обеих сторон по взаимодействию в таких значимых сферах, как сельское и лесное хозяйство, наука и экономика, состоится подписание соглашения с участием Иркутского государственного аграрного университета и двух предприятий», — прокомментировал Игорь Кобзев.
Губернатор в рамках официального визита посетит в Бресте несколько предприятий, которые ведут свою деятельность в сфере производства сельскохозяйственной техники, стройматериалов. Также в планах — посещение образовательных учреждений.