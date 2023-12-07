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7 декабря, новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Майя Санду провела заседание национальной комиссии по евроинтеграции

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. В четверг президент Молдовы Майя Санду созвала на заседание национальную комиссию по европейской интеграции.

Источник: Sputnik.md

«Члены комиссии обсудят последние меры, необходимые для полного завершения выполнения девяти рекомендаций Европейской комиссии», — заявили в пресс-службе главы государства.

По завершении заседания там также сообщили, что в ходе встречи комиссия утвердила план по ограничению чрезмерного влияния частных интересов (деолигархизации), который является одной из рекомендаций ЕК.

«План предусматривает исключение нормативных пробелов и практических недостатков, чтобы государственные институты и ресурсы больше не могли использоваться в интересах преступных группировок», — говорится в заявлении пресс-службы.

Также решено создать механизм периодического мониторинга выполнения распоряжений комиссии государственными учреждениями.

Комиссия по евроинтеграции в числе прочего обсудила дипломатические усилия, направленные на ускорение начала переговоров о вступлении в Евросоюз, предпринятые руководством страны накануне заседания Европейского cовета, которое пройдет 14—15 декабря.

Ранее план по деолигархизации уже обсуждался комиссией по евроинтеграции в мае.

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