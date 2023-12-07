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7 декабря, источник: Комсомольская правда

Глава Киренска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями

Речь идет о контракте по благоустройству улицы Ленских Рабочих.

Источник: Комсомольская правда

В Киренске в суд направлено уголовное дело по обвинению главы муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

-В 2021 году между администрацией Киренского городского поселения и коммерческой организацией был заключен контракт по благоустройству улицы Ленских Рабочих. Глава муниципалитета знал, что выполнены не все работы, а выполненные сделаны ненадлежаще, подписал акт выполненных работ, — говорят в ведомстве.

После этого подрядчик необоснованно получил более 4,1 млн рублей за эти работы.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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