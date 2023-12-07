7 декабря, источник: Комсомольская правда
Глава Киренска подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями
Речь идет о контракте по благоустройству улицы Ленских Рабочих.
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В Киренске в суд направлено уголовное дело по обвинению главы муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.
-В 2021 году между администрацией Киренского городского поселения и коммерческой организацией был заключен контракт по благоустройству улицы Ленских Рабочих. Глава муниципалитета знал, что выполнены не все работы, а выполненные сделаны ненадлежаще, подписал акт выполненных работ, — говорят в ведомстве.
После этого подрядчик необоснованно получил более 4,1 млн рублей за эти работы.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.