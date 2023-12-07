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7 декабря, новости Молдовы, источник: РИА Новости

Оппозиция Молдавии призвала мэров «не подчиняться шантажу» Санду

КИШИНЕВ, 7 дек — РИА Новости. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов просит мэров населенных пунктов Молдавии не бояться шантажа со стороны президента Майи Санду и игнорировать ее призывы к диалогу, сообщила пресс-служба Соцпартии в Telegram-канале.

Источник: AP 2023

Санду во время избирательной кампании перед местными выборами неоднократно заявляла, что средства от внешнего финансирования будут выделяться только тем населенным пунктам, где будут избраны «проевропейские» мэры.

«Блок коммунистов и социалистов отвергает и осуждает инициативу Майи Санду о проведении так называемого совещания с избранными мэрами населенных пунктов страны, призывая их… не подчиняться шантажу. Перед тем, как призывать кого-либо к диалогу, госпожа Санду должна покаяться и принести извинения как избирателям, так и местным избранникам, которых она оскорбила во время предвыборной кампании», — говорится в сообщении Соцпартии.

Оппозиция отмечает, что президент сменила риторику лишь после проигрыша на выборах правящей партии «Действие и солидарность».

«Призываем и другие политформирования, оппозиционные режиму Санду и партии “Действие и солидарность”, дать поручение главам администраций, избранным по их спискам, не участвовать в этом постыдном пропагандистском шоу, приуроченном к началу президентской кампании Санду», — отмечается в заявлении.

В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.

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