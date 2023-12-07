Оппозиция Молдавии призвала мэров «не подчиняться шантажу» Санду

Санду во время избирательной кампании перед местными выборами неоднократно заявляла, что средства от внешнего финансирования будут выделяться только тем населенным пунктам, где будут избраны «проевропейские» мэры.
«Блок коммунистов и социалистов отвергает и осуждает инициативу Майи Санду о проведении так называемого совещания с избранными мэрами населенных пунктов страны, призывая их… не подчиняться шантажу. Перед тем, как призывать кого-либо к диалогу, госпожа Санду должна покаяться и принести извинения как избирателям, так и местным избранникам, которых она оскорбила во время предвыборной кампании», — говорится в сообщении Соцпартии.
Оппозиция отмечает, что президент сменила риторику лишь после проигрыша на выборах правящей партии «Действие и солидарность».
«Призываем и другие политформирования, оппозиционные режиму Санду и партии “Действие и солидарность”, дать поручение главам администраций, избранным по их спискам, не участвовать в этом постыдном пропагандистском шоу, приуроченном к началу президентской кампании Санду», — отмечается в заявлении.
В Молдавии оппозиция полтора года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию.