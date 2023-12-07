Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: dostup1.ru

На период аномальных холодов Текслер создал специальный штаб по работе ЖКХ

На период аномальных холодов губернатор Челябинской области Алексей Текслер создал специальный штаб по организации работы жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Аннаполисе: +7° 0 м/с 53% 763 мм рт. ст. +5°

Сообщается, что его цель — оперативный мониторинг, недопущение нарушения гидравлических режимов и стабильного обеспечения населения и предприятий теплом.

Спецштаб будет действовать на базе министерства строительства и инфраструктуры региона.

«Специалистами отдела мониторинга аварийных ситуаций в круглосуточном режиме осуществляется контроль за устранением возможных аварий и инцидентов на сетях инженерной инфраструктуры», — прокомментировали в пресс-службе главы региона.

Там добавили, что работает прямой телефон штаба, куда южноуральцы могут обратиться: 8 (982) 300−13−67.

Пик арктического вторжения в Челябинской области придется на 8 декабря, а аномальные морозы сохранятся до 11 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти: Средняя продолжительность жизни в Челябинской области превысила 72 года
Пятница, 8 декабря, станет самым холодным днем в Челябинской области на этой неделе
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЖКХ