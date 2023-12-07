Глава Минобороны Белоруссии заявил о пещерной русофобии в Европе

«Пещерная русофобия захлестнула многие европейские страны, позиционировавшие себя как “светочи демократии”, — сказал Хренин на международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении геноцида и наказании за него.
Он подчеркнул, что «белорусам горько видеть то, как отдельные народы, испытавшие боль потери близких, внесшие вклад в разгром нацизма, сегодня предают свое прошлое в угоду сиюминутным выгодам со стороны сильных мира сего». Министр подчеркнул, что в Белоруссии память о Великой Отечественной войне — это часть национальной идеи, фундамент государственности и гражданского согласия.
Глава минобороны подчеркнул, что «многие нынешние руководители стран Запада забыли трагические уроки прошлого, забыли своих великих соотечественников, боровшихся с нацизмом».
«На наших глазах Соединенные Штаты Америки и их сателлиты, пытаясь удержать однополярное мироустройство, разрушают систему глобальной безопасности, инициируют цветные революции и вооруженные конфликты на всех континентах, грубо вмешиваясь в дела независимых государств», — сказал он.
Министр отметил, что в западных странах переписывается история, в европейских структурах принимаются резолюции, которыми перекладывается ответственность на СССР за развязывание войны, оправдываются пособники нацистов. Он подчеркнул, что реваншистские устремления Запада очевидны, а все выглядит так, как будто никогда не было осуждения мировым сообществом итогов Второй мировой войны.
В апреле 2021 года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения БССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Он также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида белорусского народа в годы войны. В феврале генпрокурор говорил, что уже в конце 2023 года могут начаться процессы в белорусских судах в отношении причастных к геноциду. При этом уголовные процессы планируется организовать не только в отношении живых преступников, но и уже умерших.