Токаев дал поручения главе ФСМС Абылкаиру Скакову

Президент принял председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Абылкаира Скакова, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы Токаева.
Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.
Напомним, 1 декабря 2022 года Абылкаир Скаков покинул должность акима Павлодарской области, которую занимал с января 2020 года. В своем прощальном посту он принес извинения за ЧП в Экибастузе, в ходе которого жители на какое-то время остались без тепла.
В сентябре этого года Скакова назначили исполняющим обязанности председателя правления Фонда социального медицинского страхования (ФСМС). Позже он рассказал, не помешает ли отсутствие медопыта в работе руководителем фонда.
В октябре Скаков ответил на предложение депутатов ликвидировать ФСМС.
«С тех пор, как начал функционировать ФСМС, есть и положительные результаты: первичная медицинская помощь увеличилась в три раза, паллиативная — в 6 раз, более млн казахстанцев прошли КТ- и МРТ-диагностику, к тому же 5 тыс. детей появились на свет за счет ЭКО. Поэтому нельзя сказать, что ФСМС абсолютно бесполезен», — говорил Скаков.
По информации на официальном сайте ФСМС, миссия фонда — обеспечить финансовую защиту каждого гражданина Казахстана от непредвиденно высоких расходов на медицинскую помощь путем повышения ее доступности и качества.