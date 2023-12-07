7 декабря, источник: Время
Прямая линия с губернатором Глебом Никитиным проходит в Нижегородской области
Глава региона отвечает на волнующие жителей вопросы.
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Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным стартовала 7 декабря.
Губернатор в прямом эфире отвечает на вопросы нижегородцев.
Следить за трансляцией можно на сайте ИА «Время Н».
Напомним, что с 23 ноября по 6 декабря на прямую линию с губернатором Нижегородской области поступило 7 тысяч 43 обращения. Большинство из них касаются энергетики, ЖКХ и строительства.
Возрастное ограничение: 16+.