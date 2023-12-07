Главное
Спецоперация на Украине
7 декабря, источник: Время

Прямая линия с губернатором Глебом Никитиным проходит в Нижегородской области

Глава региона отвечает на волнующие жителей вопросы.

Источник: Время

Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным стартовала 7 декабря.

Губернатор в прямом эфире отвечает на вопросы нижегородцев.

Следить за трансляцией можно на сайте ИА «Время Н».

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что с 23 ноября по 6 декабря на прямую линию с губернатором Нижегородской области поступило 7 тысяч 43 обращения. Большинство из них касаются энергетики, ЖКХ и строительства.

Возрастное ограничение: 16+.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Иллюминация украсит Нижний Новгород к Новому году
Архитектурную концепцию улицы Максима Горького утвердили в Нижнем Новгороде
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта