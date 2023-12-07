Депутаты Кубани прокомментировали назначение выборов президента

«По-другому выборы расценивать невозможно. Наша сила в единстве, ответственности за судьбу Родины и решимости отстаивать национальные интересы. Выбирая главу государства, мы определяем свое будущее», — заявил народный избранник Николай Морарь («Единая Россия»).
С ним солидарна коллега Анна Невзорова («Единая Россия»), у которой нет сомнений, что нынешние выборы станут «гарантом укрепления развития России».
При этом губернаторы южных регионов пока никак не отреагировали на определение даты. Видимо, в предпоследний рабочий день недели они еще не успели осознать историческую важность этого дня. Ждем.
Ранее сообщалось, что выборы в новых регионах пройдут на пять дней позже.