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7 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Депутаты Кубани прокомментировали назначение выборов президента

КРАСНОДАР, 7 декабря, ФедералПресс. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края оперативно откликнулись на новость о точной дате президентских выборов: по их мнению, случится историческое событие.

Источник: РИА "Новости"

«По-другому выборы расценивать невозможно. Наша сила в единстве, ответственности за судьбу Родины и решимости отстаивать национальные интересы. Выбирая главу государства, мы определяем свое будущее», — заявил народный избранник Николай Морарь («Единая Россия»).

С ним солидарна коллега Анна Невзорова («Единая Россия»), у которой нет сомнений, что нынешние выборы станут «гарантом укрепления развития России».

При этом губернаторы южных регионов пока никак не отреагировали на определение даты. Видимо, в предпоследний рабочий день недели они еще не успели осознать историческую важность этого дня. Ждем.

Ранее сообщалось, что выборы в новых регионах пройдут на пять дней позже.

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