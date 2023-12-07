Главное
Спецоперация на Украине
14:37 (мск), источник: Ведомости

Пленарное заседание форума «Россия зовет!» с Путиным: онлайн

Главные заявления на мероприятии ВТБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

14:59 «С Россией выгодно — было выгодно и будет выгодно», — сказал Путин. Этот опыт подтвержден поколениями.

14:58. По словам президента, ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ВВП может вырасти на 3,5%.

14:56. Россия по темпам роста опережает все экономики Европейского союза. Ведущие отрасли — транспорт, логистика, строительство, связь, ЖКХ.

Пускай теперь кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка.

Владимир Путин
президент России

14:55. Граждане и бизнес не заметили перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. Россия перестала платить комиссионные западным компаниям, отметил президент.

14:53. Есть люди, лидеры мощных стран, которые не поддаются давлению западных стран, отметил президент. Они вписываются в ту модель развития, которые мы предлагаем. С 2014 года Россия сделала ставку на развитие потребительского и финансового сектора.

14:50. Путин: западная финансовая система становится архаичной. В международных платежах используются все более продвинутые решения. В том числе на основе блокчейна. В ближайшие годы все это подорвет монополию западных банков.

14:48. На практике США ни с кем не делятся, они и с союзниками своими не делятся. Мы хотим создать новую модель — демократическую, где верх берут все участники экономической деятельности. Это объективный и во многом закономерный процесс, отметил президент. По его словам, в истории так всегда было: кто-то затухает, кто-то развивается. Элиты западных стран пытаются искусственно задержать процесс. Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики.

Границы нельзя закрывать. Как только появились конкуренты — по-щелчку их стали закрывать.

Владимир Путин
президент России

14:44. Путин: сейчас глобальная система мировой экономики необратимо меняется. На смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.

14:38. Председатель правления ВТБ Андрей Костин: На протяжении всех лет задачи форума — привлечение в отечественную экономику иностранных инвестиций, донесение информации о работе бизнеса, органов власти. Это один из символов России последних десятилетий.

14:36. Президент Владимир Путин прибыл на форум.

14:05. В выступлении президента будет «традиционная оценка положений в экономике, внешнеторговые перспективы», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Затем Владимир Путин ответит на несколько вопросов в контексте панельной дискуссии.

14:00. «Ведомости» начинают онлайн-трансляцию с крупнейшего инвестиционного форума «Россия зовет!». Его откроет председатель правления ВТБ Андрей Костин, а затем запланированы выступление президента РФ Владимира Путина и дискуссия с участием руководителей финансово-экономического блока страны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Дмитрий Земцов: «Университетское образование – это не только подготовка к рынку труда»
Госдума примет сегодня закон об отмене комиссионных при оплате ЖКХ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир