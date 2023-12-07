14:37 (мск), источник: Ведомости
Пленарное заседание форума «Россия зовет!» с Путиным: онлайн
Главные заявления на мероприятии ВТБ.
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14:59 «С Россией выгодно — было выгодно и будет выгодно», — сказал Путин. Этот опыт подтвержден поколениями.
14:58. По словам президента, ВВП страны вырос на 3,2%, по итогам года ВВП может вырасти на 3,5%.
14:56. Россия по темпам роста опережает все экономики Европейского союза. Ведущие отрасли — транспорт, логистика, строительство, связь, ЖКХ.
Пускай теперь кто-то скажет, что Россия — это бензоколонка.
14:55. Граждане и бизнес не заметили перехода на национальную платежную систему, которая сегодня успешно работает и развивается. Россия перестала платить комиссионные западным компаниям, отметил президент.
14:53. Есть люди, лидеры мощных стран, которые не поддаются давлению западных стран, отметил президент. Они вписываются в ту модель развития, которые мы предлагаем. С 2014 года Россия сделала ставку на развитие потребительского и финансового сектора.
14:50. Путин: западная финансовая система становится архаичной. В международных платежах используются все более продвинутые решения. В том числе на основе блокчейна. В ближайшие годы все это подорвет монополию западных банков.
14:48. На практике США ни с кем не делятся, они и с союзниками своими не делятся. Мы хотим создать новую модель — демократическую, где верх берут все участники экономической деятельности. Это объективный и во многом закономерный процесс, отметил президент. По его словам, в истории так всегда было: кто-то затухает, кто-то развивается. Элиты западных стран пытаются искусственно задержать процесс. Западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики.
Границы нельзя закрывать. Как только появились конкуренты — по-щелчку их стали закрывать.
14:44. Путин: сейчас глобальная система мировой экономики необратимо меняется. На смену прежней модели глобализации приходит многополярная модель.
14:38. Председатель правления ВТБ Андрей Костин: На протяжении всех лет задачи форума — привлечение в отечественную экономику иностранных инвестиций, донесение информации о работе бизнеса, органов власти. Это один из символов России последних десятилетий.
14:36. Президент Владимир Путин прибыл на форум.
14:05. В выступлении президента будет «традиционная оценка положений в экономике, внешнеторговые перспективы», заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Затем Владимир Путин ответит на несколько вопросов в контексте панельной дискуссии.
14:00. «Ведомости» начинают онлайн-трансляцию с крупнейшего инвестиционного форума «Россия зовет!». Его откроет председатель правления ВТБ Андрей Костин, а затем запланированы выступление президента РФ Владимира Путина и дискуссия с участием руководителей финансово-экономического блока страны.