7 декабря, новости Молдовы, источник: РИА Новости
Представитель старообрядцев Молдавии рассказал о давлении Румынии и Украины
Молдавские старообрядцы заявили о давлении эмиссаров из Румынии и Украины.
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Молдавских старообрядцев пытаются склонить на свою сторону эмиссары из Румынии и Украины, заявил на открытии Международного старообрядческого форума в Москве председатель общественного движения «Русское духовное единство» Петр Донцов, представивший молдавских староверов на съезде.
«Что до положения старообрядцев: с одной стороны, приезжают эмиссары из Румынии и нас приглашают к себе, с другой стороны — украинцы приезжают и приглашают к себе… Мы постараемся этого не допустить», — сказал он на пленарном заседании форума.
Донцов отметил, что положение дел в Молдавии в целом тревожное — несмотря на то, что за тридцать лет независимости никакой язык не приблизился в ней к русскому по статусу как язык межнационального общения, «республику разрывают».
В 2023 году форум посвящен трехсотлетию «Поморских ответов» — одного из главных произведений, отстаивающих вероучительную позицию староверов.
Международный старообрядческий форум проходит в Москве 7 декабря при участии представителей основных согласий староверов из России, Белоруссии, Молдавии и других стран. На нем прозвучит около 25 докладов и презентаций от представителей различных старообрядческих согласий на актуальные темы, посвященные вопросам взаимодействия старообрядцев с государственными и общественными институтами.
Международный старообрядческий форум совместно организован основными староверческими согласиями: Русской православной старообрядческой церковью, Древлеправославной поморской церковью и Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия.