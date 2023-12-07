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14:05 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Специалисты должны оценить причины произошедшего в брянской школе, а также нужно выявить причины, почему ранее принятые меры не сработали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

Стрельба произошла сегодня в гимназии № 5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.

«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами… Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое — оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также добавил, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.

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