Песков прокомментировал стрельбу в гимназии в Брянске

Стрельба произошла сегодня в гимназии № 5 Брянска. По предварительным данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. В результате двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших доставлены в медучреждение.
«Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты. Давайте не забывать, что было принято немало мер, они все были проработаны специалистами… Поэтому прежде чем давать какие-то заключения нужно, наверное, первое — оценить, но это специалисты должны оценить, причины произошедшего, а главное — причины того, почему уже ранее принятые меры не сработали в этом случае», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также добавил, что в брянской трагедии должны разбираться правоохранительные органы, и они это делают.