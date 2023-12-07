7 декабря, источник: Время
Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с пробками в Щербинках
Глава региона сегодня отвечает на волнующие жителей вопросы.
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию с пробками в микрорайоне Щербинки Нижнего Новгорода, об этом он заявил во время прямой телевизионной линии 7 декабря.
Вопрос от жителя города касался дорожной ситуации от развязки в поселке Ольгино до Мызы на проспекте Гагарина.
«Зимой трафик всегда хуже, это естественно, — подчеркнул Никитин. — Стратегически эту проблему в Приокском районе можно решить только строительством дублера. Мы подписали соответствующее соглашение. Работы, думаю, скоро начнутся. Но следует понимать, что стройка эта будет продолжаться около четырех лет».
Следить за трансляцией можно на сайте ИА «Время Н».
Напомним, что с 23 ноября по 6 декабря на прямую линию с губернатором Нижегородской области поступило 7 тысяч 43 обращения. Большинство из них касаются энергетики, ЖКХ и строительства.