О стрельбе в Брянске и президентских выборах. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Президент России Владимир Путин в четверг выступит на форуме «Россия зовет!» и ответит на несколько вопросов. На полях форума Путин побеседует с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.
В Кремле российский лидер примет президента Ирана Эбрахима Раиси. Планируются переговоры в узком составе, затем — в формате рабочего обеда, заявлений для прессы по итогам не планируется.
О визите на Аравийский полуостров
Путин вернулся в Москву рано утром: «Весьма насыщенные с точки зрения содержания переговоры, обмены мнениями, сверка часов состоялись».
Российский президент и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подтвердили достигнутые ранее договоренности по линии ОПЕК+ и условились продолжать взаимодействие.
Кремль не участвует в дискуссии относительно того, что Путина в Абу-Даби могли приветствовать истребители F-16: «Это были самолеты ВВС ОАЭ, вот это главное».
Сопровождение президентского борта российскими истребителями Су-35 прошло «нормально и штатно»: «Нам неизвестно ничего об инцидентах».
Правоохранительные органы разбираются в трагедии в брянской школе: «Сначала нужно определить, почему не сработали те меры, которые уже были приняты».
Путин пока ничего не говорил об участии в президентских выборах, назначенных на 17 марта 2024 года: «Давайте наберемся терпения».
Об обращениях граждан к Путину
Россияне часто обращаются с вопросами сразу к Путину, а не к местным или региональным властям: «Многие граждане предпочитают непосредственно выходить на президента».
Об американской поддержке Украины
В Кремле сожалеют о заявлении американского президента Джо Байдена относительно возможного столкновения России с НАТО: «Мы сожалеем, что руководство США продолжает свою привычку использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах. И в данном случае конкретно они занимаются абсолютно неприкрытой демонизацией нашей страны с тем, чтобы продолжать палить деньги американских налогоплательщиков в топке украинской войны».
США являются «локомотивом в плане поощрения украинцев на войну». Однако в случае их возможного отказа от дальнейшей помощи Киеву, «трудно сказать», послужит ли это сигналом другим странам.
Кремль не комментирует расследование убийства экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы в Подмосковье, это вопрос для следствия.
О национализации «Балтики»
В Кремле не комментируют возможность национализации пивоваренной компании «Балтика»: «Это я пока оставляю без комментариев».
Каждый конкретный случай такого рода уникален и подлежит «тщательному рассмотрению» в правительстве и президентской администрации.