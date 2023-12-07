7 декабря, новости Узбекистана, источник: Uznews
Назначен новый посол Узбекистана в Испании
В Мадрид прибыл новый посол Узбекистана.
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В столицу Испании прибыл вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Фаррух Турсунов.
Фарруху Турсунову 50 лет, он выпускник Ташкентского государственного экономического университета, Высшей школы анализа и прогнозирования. Работал в Совете безопасности при президенте Узбекистана.
Отмечается, что в системе МИД работает с 1994 года, занимал различные должности — от атташе до директора департамента. Возглавлял посольства Узбекистана в Казахстане (2008 — 2012 годы) и в Японии (2012 — 2017 годы). С 2018 года руководил главным управлением стратегического анализа и прогнозирования, а также Сводным информационно-аналитическим департаментом МИД.
На этом посту Фаррух Турсунов сменил Жахонгира Ганиева, руководившего дипломатической миссией в Мадриде с 2017 года.