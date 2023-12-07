7 декабря, источник: РИА "Воронеж"
В Воронежской области сотрудники ППС и участковые получат дополнительные выплаты
В 2024 году в бюджете региона на эти цели заложено почти 125 млн рублей.
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Дополнительные выплаты ввели для сотрудников патрульно-постовой службы (ППС) и участковых Воронежской области. Изменения внесли в региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области», сообщили в пресс-службе Воронежской областной думы в среду, 6 декабря.
В облдуме пояснили, что сотрудники ППС дополнительно будут получать ежемесячную выплату в размере 10 тыс. рублей, а участковые — 5 тыс. рублей. Срок действия закона установлен по 31 декабря 2024 года. Для выплат в бюджете региона на 2024 год предусмотрели около 125 млн рублей.
— Ожидается, что введение такой меры окажет стимулирующее воздействие для предотвращения оттока кадров и повышения ответственности в условиях введенного в регионе режима среднего уровня реагирования, — рассказали в облдуме.